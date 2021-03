OCP et Crédit Agricole du Maroc s’allient pour offrir une panoplie de solutions aux agriculteurs

Le groupe OCP et le groupe bancaire Crédit Agricole du Maroc s’allient pour renforcer leur soutien au secteur agricole. Les détails.

Le partenariat signé par les deux groupes vise à offrir la possibilité aux agriculteurs et petits agriculteurs de financer leurs projets à partir de l’application mobile @tmar. « En un seul clic, les agriculteurs atterrissent directement sur l’application imtiazat-e permettant ainsi de traiter la demande de financement quasiment en temps réel », précisent les deux parties. Notons que « Imatiazat-e » est la première application bancaire au Maroc qui offre un parcours interconnecté via l’application @tmar. « L’Agriculteur initie sa demande de financement sur l’application mobile @tmar et poursuit son expérience sur « Imtiazat-e » en toute simplicité sans avoir à se déplacer dans une Agence du GCAM », ajoute-t-on.

Imtiazat-e permet ainsi aux agriculteurs de consulter leurs comptes, de renouveler leurs crédits à court terme, de faire le suivi des subventions de l’Etat dans le cadre du Fonds de Développement Agricole ( FDA), de souscrire à l’Assurance Multirisque Climatique, d’initier une demande de financement des intrants (semence et engrais…) avec déblocage du financement auprès du fournisseur directement, de régler automatiquement ses achats auprès de certains partenaires, de suivre ses engagements chez le Crédit Agricole du Maroc ainsi que ses règlements fournisseurs. En effet, @tmar ambitionne de rendre l’information scientifique disponible pour tous, tout en facilitant la prise de décision relative à leur activité agricole notamment sur le volet technique, agronomique et économique. « Cette collaboration de référence entre OCP et le GCAM permet aujourd’hui à l’agriculteur de découvrir, tout en restant chez lui, l’ensemble des offres et services de financement proposés par le Groupe Crédit Agricole du Maroc et d’accéder, de façon simple, fluide et sécurisée, au financement nécessaire pour ses différents projets agricoles : achat de matériel agricole, financement de projets agricoles, extension de superficie ou investissement de projet pointu… », apprend-t-on.

Force est de souligner que la banque a développé une série de solutions digitales pour offrir aux agriculteurs des produits et applications novateurs, pour fluidifier leurs transactions financières et œuvrer efficacement pour la digitalisation des chaînes de valeur et de l’écosystème agricole. L’OCP ajoute que l’ensemble des offres de financement de son partenaire GCAM est désormais disponibles sur @tmar en un seul clic. « Un an après son lancement, @tmar a pu accompagner plus de 150.000 agriculteurs dans leurs activités agricoles, surtout en cette période de crise sanitaire causée par la COVID-19. L’application a pu assister les agriculteurs à mieux gérer leurs productions sur des bases scientifiques. L’équipe Al Moutmir, à travers sa page Facebook, a pu assister les agriculteurs afin de les accompagner dans l’utilisation des différents services offerts et pour soutenir l’usage du digital pour tous et partout en milieu rural », assure aussi l’OCP, ajoutant que cette initiative vient capitaliser sur plusieurs acquis développés par le royaume et notamment dans le cadre des collaborations de référence entre OCP et ses différents partenaires.