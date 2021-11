OCP Group. Un chiffre d’affaires de 57,6 milliards de DH à fin septembre 2021

Le groupe OCP poursuit sa croissance au troisième trimestre 2021, avec une bonne performance à travers l’ensemble de sa chaine de valeur. Ainsi, OCP affiche une hausse du chiffre d’affaires de 38% par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 57,6 milliards de DH.

« Cette performance s’explique principalement par la hausse des prix de vente sur les trois segments (Roche, Engrais et Acide) qui a largement compensé la baisse des volumes exportés d’engrais d’une année sur l’autre suite à une transition de la demande vers l’acide phosphorique », fait remarquer OCP. On note que l’optimisation de la performance opérationnelle du groupe et la hausse des prix de vente ont largement neutralisé la hausse des prix des matières premières (ammoniaque et soufre), et se sont traduites par une progression de 79% de l’EBITDA à fin septembre 2021 avec une marge d’EBITDA en forte croissance de 42%.

Dans le détail, en terme de chiffre d’affaires, les engrais phosphatés représentaient une part de 60% du chiffre d’affaires total à fin septembre 2021, avec une hausse de production des produits de spécialité, totalisant 37% des exportations d’engrais, contre 30% pour la même période en 2020.

« Sur la période, le chiffre d’affaires Roche a augmenté de 25% par rapport à la même période de l’année dernière, résultant principalement de la hausse des prix. Tiré également par la forte progression des prix de vente, le chiffre d’affaires Engrais a augmenté de 41% par rapport à fin septembre 2020. Cela a permis de largement compenser la baisse des volumes constatée suite à une transition de la demande vers l’acide phosphorique », apprend-t-on aussi.

Pour sa part, l’acide phosphorique a enregistré une hausse du chiffre d’affaires de 47% grâce à des prix et des volumes de vente en nette amélioration par rapport à fin septembre 2020. « Notre excellence industrielle et commerciale nous a permis de faire face à la demande croissante de nos clients durant les neuf premiers mois de cette année tout en profitant pleinement des tendances de prix favorables. OCP est en bonne voie pour afficher une hausse significative de ses résultats pour l’année 2021. Parallèlement, le Groupe poursuit son programme d’investissement afin de renforcer sa position concurrentielle et son engagement social », assure Mostafa Terrab, Président Directeur Général.