OCP lance son premier projet de culture et de certification Carbone au Brésil

Le groupe OCP annonce un partenariat pour un projet initial de culture et de certification carbone dans le « Matto Grosso », région agricole qui produit l’essentiel des céréales et produits d’élevage du Brésil. Ce projet sera mené de concert avec la coopérative d’agriculteurs Bioline by Invivo et la société agritech « Agrorobótica ».



OCP précise que l’exploitant agricole sélectionné est l’une des premières sociétés agricoles brésiliennes à adopter les nouvelles technologies dans l’agriculture. La même source ajoute que le projet couvrira, dans un premier temps, des zones de culture de coton, de soja et de maïs, cultures représentatives de l’agriculture brésilienne. Selon le groupe marocain, ce projet émane d’une conviction partagée selon laquelle la santé des sols est essentielle pour la préservation de l’environnement, la sécurité alimentaire et la réalisation des objectifs mondiaux de neutralité carbone, et ne constitue que le début d’une collaboration plus large entre l’OCP, Bioline et Agrorobótica. Il est à noter que ce partenariat encouragera les pratiques agricoles régénératives pour améliorer le rendement et la qualité des sols grâce à des solutions digitales personnalisées et adaptées aux cultures.

Lire aussi | Programme Forsa. 100% des objectifs atteints selon la tutelle