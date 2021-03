OCP Maintenance Solutions s’associe au Canadien Nucléom

Dans le cadre du développement de ses activités, OCP Maintenance Solutions (OCP-MS), filiale du groupe OCP, s’associe à Nucléom, leader mondial des services et des solutions de contrôle non destructif avancés (CND) permettant de caractériser l’état d’intégrité de structures ou de matériaux sans les dégrader pour des installations industrielles plus sûres, productives et plus rentables.

À travers cette collaboration d’un an, les deux acteurs entendent mutualiser leurs compétences, afin de répondre aux besoins du marché en matière de certifications et maintenance industrielle. « Ce partenariat nous permettra d’offrir à l’écosystème marocain et plus largement africain, des prestations d’expertise industrielle et des formations certifiantes de haut niveau les plus compétitives sur le marché », a précisé Abdenour Jbili, Directeur Général d’OCP MS.

Notons que la filiale du groupe OCP, spécialisée dans la fiabilité, la digitalisation et la maintenance prédictive, a développé depuis sa création en 2017, un savoir-faire et une expertise considérable en matière de maintenance industrielle et notamment dans des prestations de service dans différents domaines, des prestations de CND (contrôle Non Destructif) avancées, des formations métier, et des prestations de digitalisation adaptées pour une maintenance 4.0. « Nous avons pour ambition d’étendre nos activités, et nous ouvrir sur le marché africain. Nous nous sommes naturellement rapprochés d’OCP-MS, qui représente pour nous un partenaire de choix et un modèle en matière de prestations de digitalisation adaptées ainsi que des formations métiers », a, pour sa part, assuré Mathieu Beauchesne ing. VP Operations Nucléom.

Soulignons que Nucleom, qui est une référence mondiale de la certification et de l’inspection industrielle de haut niveau (Advanced NDT), forme et offre ses services de consultations aux grands pontes de l’industrie, parmi lesquels, NASA, Shell, Arcelor Mittal ou encore Bombardier. Pour rappel, et en dépit de la crise sanitaire liée à la COVID 19, OCP-MS a quant à elle su s’adapter pour assurer le fonctionnement normal des installations industrielles les plus lourdes. Fruit d’efforts d’intelligence collective entre les collaborateurs OCP et ses partenaires, la filiale dispose également d’un pôle d’activité de formation appelé OCP-MS Academy, qui fournit des certifications et des formations innovantes aux opérateurs.