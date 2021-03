OCP obtient un financement de 350 millions de dollars auprès d’Afreximbank

Le groupe OCP vient de décrocher un financement de 350 millions de dollars (plus de 3 milliards de DH) auprès d’Afreximbank. Les détails.

Le géant industriel marocain a récemment signé un accord de financement d’un montant de 350 millions de dollars avec Afreximbank. Dans le détail, il s’agit d’une enveloppe qui vise à renforcer l’expansion du groupe marocain en Afrique subsaharienne. « Ce partenariat avec un groupe panafricain majeur, leader mondial dans le secteur des mines et des engrais, qui a déjà une présence importante sur le continent africain, témoigne de l’engagement d’AfreximBank en faveur de la facilitation du développement des exportations sur le continent et de la promotion du commerce et des investissements intra-africains », a assuré Pr. Benedict Oramah, Président d’Afreximbank, ajoutant que ce partenariat avec le groupe OCP représente aussi une importante transaction visant à soutenir le développement de l’agriculture africaine.

« Ce partenariat a également une valeur symbolique puisqu’il marque le début d’une relation étroite et fructueuse entre Afreximbank et le groupe OCP. Il marque aussi le début d’une relation forte et solide entre la banque et le Maroc », a-t-il poursuivi. Pour rappel, Afreximbank est une institution financière panafricaine, basée au Caire en Égypte, et dont la mission est de soutenir le financement et le développement du commerce intra-africain et aussi des exportations hors du continent.

