OCP prévoit une augmentation de la production d’engrais de 10% cette année malgré le manque d’approvisionnement de la Russie

OCP vise à augmenter sa production de plus de 10% cette année pour répondre à une demande plus élevée, malgré la perte d’ammoniac russe de sa chaîne d’approvisionnement. Nada Elmajdoub, vice-présidente exécutive de la gestion des performances, chez OCP, a déclaré que l’Office a réussi à remplacer les volumes nécessaires pour les prochains mois auprès d’autres fournisseurs du monde entier et qu’il a pu réorienter sa production pour utiliser d’autres matières premières à faible teneur en azote. L’information a été relayée par l’agence Reuters.

L’OCP vise à augmenter la production à 11,9 millions de tonnes en 2022 contre 10,8 millions de tonnes l’année dernière et à ajouter 3 millions de tonnes supplémentaires de capacité de production annuelle en 2023, a déclaré Nada Elmajdoub, rapporte Reuters. L’Office voit une demande accrue pour ses produits en 2022 en provenance d’Inde, des Amériques et d’Afrique, a-t-elle déclaré. L’expansion prévue d’OCP coïncide avec les incertitudes sur le marché des engrais après l’arrêt des exportations russes d’éléments nutritifs du sol en raison des sanctions et de la guerre en Ukraine.