Hausse des exportations et des importations à fin février 2022

La hausse des importations de biens concerne la majorité des groupes de produits. Ainsi, les importations des demi produits réalisent une hausse de 51,7% ou +8.297 MDH due à l’accroissement des achats de l’ammoniac qui ont plus que quadruplé passant de 693 MDH à 2.928 MDH. En parallèle, la facture énergétique augmente de 81,6% ou +7.117 MDH. Cette évolution est tributaire, principalement, de la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+3.434MDH) due à l’élévation des prix de 64,2% (6.798 DH/T contre 4.141 DH/T). Les quantités importées enregistrent une hausse de 16,1% : 1.062mT à fin février 2022 contre 915mT à fin février 2021

De leur côté, les importations de produits alimentaires s’accroissent de 44,8% ou +3.996 MDH. Cette augmentation fait suite, principalement, à la hausse des achats de blé (+96,8% ou +2.018 MDH) qui atteignent leur plus haut niveau durant les cinq dernières années. Cette évolution est due à la hausse simultanée des prix (+21,4% : 3.342 DH/T à fin février 2022 contre 2.754 DH/T à fin février 2021) et des quantités (1.227 mT à fin février 2022 contre 757 mT à fin février 2021).

Exportations par principaux secteurs

A fin février 2022, les exportations de marchandises se situent à 62.475 MDH contre 48.921 MDH un an auparavant, soit une hausse de 27,7% ou +13.554 MDH. Cet accroissement concerne la totalité des secteurs, essentiellement, les phosphates et dérivés, le secteur de l’agriculture et agroalimentaire et celui du textile et cuir.

Les ventes des phosphates et dérivés ont doublé pour atteindre 14.210 MDH à fin février 2022 contre 7.259 MDH à fin février 2021. Cette évolution fait suite à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+4.484MDH) due à l’effet prix qui a presque triplé (7.214 DH/T à fin février 2022 contre seulement 2.996 DH/T à fin février 2021). En revanche, les quantités exportées baissent de 16,4%.

En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire se situent à 15.445 MDH à fin février 2022 contre 13.574MDH durant la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 13,8% ou +1.871 MDH. Cette évolution s’explique par la hausse des ventes de l’industrie alimentaire (+36,2% ou +1.892 MDH). Les ventes de l’agriculture, sylviculture et chasse, demeurent quasi-stables (8.136MDH).

De leur côté, les exportations du textile et cuir s’accroissent de 26,1% ou +1.321 MDH au titre des deux premiers mois de l’année 2022. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur en l’occurrence, des vêtements confectionnés (+30,3% ou +928 MDH), des articles de bonneterie (+18,3% ou +195 MDH) et des chaussures (+18,3% ou +81 MDH). Ces exportations atteignent, ainsi, leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années.

Les ventes du secteur de l’aéronautique affichent un accroissement de 52,9% ou +1.201MDH s’élevant à 3.472MDH à fin février 2022 contre 2.271MDH une année auparavant. Ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021.

Echange de services

A fin février 2022, la balance des échanges de services affiche un excédent en hausse de 14% ou +1.038MDH : +8.453 MDH contre +7.415 MDH. Cet accroissement fait suite à une hausse des exportations (19.495 MDH contre 18.884 MDH, soit +3,2% ou +611 MDH) conjuguée à une baisse des importations de 3,7% ou -427 MDH.

De leur côté, les recettes Voyages continuent leur chute pour la deuxième année consécutive atteignant 3.340 MDH à fin février 2022, soit une régression de 24% par rapport à fin février 2021 et de 72,5% par rapport à la même période de l’année 2020. Les dépenses, quant à elles, augmentent de 11,1% ou +164 MDH. Ainsi, le solde des voyages, principale composante des échanges de services, se situe à +1.695 MDH à fin février 2022 contre +2.913 MDH à fin février 2021 et +8.867 MDH à fin février 2020.

Recettes MRE

Les transferts de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’Étranger s’établissent à 13.141 MDH à fin février 2022 contre 13.378 MDH à fin février 2021, affichant une légère baisse de 1,8% ou -237 MDH. Néanmoins, ces recettes restent supérieures à celles enregistrées durant la même période entre 2018 et 2020.

Investissements Directs Étrangers au Maroc

A fin février 2022, les recettes des Investissements Directs Étrangers (IDE) enregistrent une hausse de 8%

ou +303 MDH (4.109 MDH à fin février 2022 contre 3.806 MDH à fin février 2021). De leur côté, les dépenses baissent de 8,8% ou -198MDH. Ainsi, le flux net des IDE augmente de 32,1% ou +501 MDH passant de 1.560 MDH à fin février 2021 à 2.061 MDH à fin février 2022.

Au titre des deux premiers mois de l’année 2022, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se situent à 3.280 MDH, affichant une hausse de 24,1% ou +637MDH par rapport à la même période de l’année précédente. De leur côté, les cessions de ces investissements portent sur un montant de 2.247 MDH en hausse de 29,7% ou +515 MDH. Ainsi, le flux net des IDME augmente de 13,4% ou +122 MDH.