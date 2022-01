Office des changes. La dotation touristique désormais fixée à 100 000 DH par an [Document]

L’office des changes vient d’adopter de nouvelles mesures relatives à la libéralisation et à l’assouplissement de la réglementation des changes. Dans le détail, les montants de la dotation touristique et de la dotation e-commerce ont été revus à la hausse.

S’agissant de la dotation touristique qui était jusque-là plafonnée à 45 000 DH, l’Office a annoncé la mise en place d’une dotation globale pour les voyages personnels de l’ordre de 100 000 DH, majorée d’une dotation supplémentaire de 30% de l’IR, le tout plafonné à 300 000 DH par année civile et par personne. Toujours selon l’Office des Changes, cette dotation peut être utilisée à l’occasion de voyages personnels à l’étranger de toute nature, qu’ils soient touristiques, religieux ou médicaux.