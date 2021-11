Officiel: Nasser Bourita rencontre Antony Blinken ce lundi à Washington

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, sera reçu ce lundi 22 novembre par le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

L’information a été annoncée par le département d’Etat américain sur son site web. «Le secrétaire d’Etat rencontre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, au Département d’Etat», lit-on dans le programme de la journée de ce lundi concernant Blinken. Aucun détail supplémentaires n’est donné sur la rencontre.

Cette rencontre devrait se tenir aux alentours de 16h, heure locale et 10h30 à Washington. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte au 28 juin dernier à Rome, en marge de la réunion ministérielle de la coalition internationale de lutte contre Daech. «Nous avons discuté des sujets d’intérêt commun liés notamment à la paix et la stabilité dans la région, les droits de l’Homme ainsi que la liberté de la presse. Nous avons aussi discuté de la situation libyenne et de notre objectif commun de rétablir la stabilité et la prospérité dans ce pays», avait alors précisé Blinken dans un tweet.

Le meeting sera diffusé en direct sur la chaîne Youtube du Department Of State.