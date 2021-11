OFFICIEL: Royal Air Maroc lance une nouvelle ligne reliant Casablanca à Tel Aviv à partir du 12 Décembre

Dans un communiqué, Royal Air Maroc annonce le lancement, à compter du 12 décembre 2021, d’une nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca à Tel Aviv. Trois fréquences seront opérées avec un vol d’une durée de moins de cinq heures et demie. Le nombre de fréquences passera en peu de temps à cinq vols par semaine.

Les vols seront programmés au départ de Casablanca tous les mardis, jeudis et dimanches à 23h55 (heure du Maroc) avec une arrivée à Tel-Aviv à 06h15 (heure locale), souligne la compagnie nationale dans son communiqué. Les vols au départ de Tel Aviv seront, quant à eux, programmés tous les lundis, mercredis et vendredis avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc), a ajouté la même source.

Les billets sont proposés à des prix de lancement à partir de 3.400 Dirhams (TTC) aller- retour en classe économique, est-il précisé. Ils sont désormais disponibles à la vente sur le site internet de la compagnie nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales, ainsi que le réseau des agences de voyages.



« Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël », conclut le communiqué de RAM.