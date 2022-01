Plus de 630 agriculteurs ont bénéficié des plateformes OCP Al Moutmir durant la saison agricole 2020-2021, ce qui leur a permis d’augmenter et d’améliorer leur rendement de 30 à 40% selon leurs témoignages présentés lors d’un webinaire de l’initiative Al Moutmir et à moins 20% selon les chiffres de l’OCP Al Moutmir par rapport aux autres domaines agricoles au niveau national. Les plateformes consacrées aux oliviers s’étendent sur 27 provinces dans plus de 160 communes, couvrant toutes les variétés de gestion, y compris l’irrigation par gravité, et l’irrigation localisée, ainsi que les différentes méthodes de culture. L’initiative a également profité à plus de 6.000 bénéficiaires indirects.

Les récoltes d’olives ont augmenté de plus de 40% en moyenne depuis que des agriculteurs, propriétaires d’oliveraies, ont suivi le programme OCP Al Moutmir et installé les plateformes de démonstration leur permettant d’optimiser la culture de l’olive de manière scientifique.

Grâce à cette initiative, les agriculteurs ont appris à mieux reconnaitre les signes d’une terre fertile et à étudier les feuilles de leurs oliviers pour déceler des anomalies à corriger. En effet, et grâce également aux plateformes de démonstration Olivier installées (plus de 1500 au total en 2021 et plus de 3500 depuis le début de l’initiative) pour la fertilisation des oliviers, les agriculteurs, ont pris conscience de l’importance de l’étude des sols et ont commencé à adapter le volume d’engrais selon les besoins de leurs terres et leurs oliviers.

Ils ont également appris à connaitre les dates clés pour chaque étape de la saison, ce qu’ils faisaient à l’instinct et sans étude ou connaissances au préalable. Le programme leur apprend donc la gestion intégrée de la culture d’olivier basé sur les analyses du sol, la rationalisation de la fertilisation en utilisant les formules sur mesures produites par des smarts blenders. L’OCP a indiqué avoir également déployé des Programmes de Cultures Intégrées (PIC) en tenant compte des spécificités agro-climatiques de chaque site de production, soulignant que le suivi des plateformes de démonstration est 100% numérisé grâce aux solutions Agritrial d’OCP Al Mothmir.

Agritrial est une application conçue par l’OCP et dédiée à la gestion des parcelles de démonstration et à la fourniture aux agriculteurs d’informations descriptives sur les besoins nutritionnels de leurs sols et de leurs cultures. Aujourd’hui, les plateformes oléicoles s’inscrivent dans une démarche réunissant plusieurs acteurs, dont des agriculteurs, des associations, des coopératives, ainsi que des experts scientifiques et industriels, souligne le communiqué de l’OCP.

Dans le cadre de cette initiative, le Groupe OCP a consacré un itinéraire technique centré sur la gestion intégrée des cultures. Chaque programme repose sur quatre piliers, dont le plus important est la gestion rationnelle de l’eau d’irrigation. Cela signifie que l’eau d’irrigation et la fertilisation sont rationnées ou recommandées en fonction des besoins spécifiques des cultures et des particularités de chaque sol. En collaboration avec l’Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P), le Groupe OCP a effectué des examens sur les feuilles pour suivre l’état nutritionnel des vergers. L’Institut Africain de Nutrition des Plantes (APNI) a également contribué au programme d’examens foliaires de l’OCP pour permettre d’ajuster le plan de fertilisation pendant la saison agricole.

L’OCP a lancé l’initiative Al Moutmir en 2018 pour fournir une assistance aux agriculteurs sous différentes formes, en les aidant à moderniser leurs méthodes agricoles pour augmenter la productivité. En décembre 2021, OCP a déclaré que l’initiative avait jusqu’à présent aidé 50 000 agriculteurs à travers le Maroc à augmenter leur production agricole. L’initiative a également permis de réaliser plus de 58 000 analyses de la fertilité des sols, a noté l’OCP.