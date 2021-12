Omicron. Le Maroc renforce son dispositif de riposte

Le ministère de la Santé a récemment publié une circulaire dans laquelle il informe les services de santé à travers le Royaume, du renforcement du dispositif de suivi relatif à la prise en charge des cas Covid.

On apprend ainsi, que le ministère exhorte à renforcer les activités de détection précoce et d’assurer la prise en charge des cas détectés, conformément aux dispositions en vigueur. A cet effet, le ministère rappelle que l’hospitalisation n’est préconisée que pour les malades présentant un risque de complication et ceux ne disposant pas de conditions adéquates d’isolement à domicile.