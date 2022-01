Omicron. L’économie nationale au ralenti selon les Insights Fitch

Selon les prévisions du document, la croissance du PIB réel s’établira à 3,2 %, contre une prévision initiale de 3,4 %. Fitch Solutions prévoit un ralentissement de la croissance économique en 2022 suite à l’impact de la propagation de la variante Omicron au niveau national et international , qui a incité les autorités locales à annoncer le 4 décembre la prise de mesures d’état d’urgence et ce jusqu’au 31 janvier. A titre de rappel, les mesures préventives adoptées au niveau national sont parmi les plus strictes de la région MENA et ont permis de contenir la vague actuelle.

La fermeture des frontières aux voyages internationaux et la limitation de la capacité des espaces clos ont affecté la confiance des consommateurs avec des répercussions négatives sur les dépenses, et entraîneront une reprise plus lente que prévu de l’industrie du tourisme, qui représente environ 15,0 % du PIB . Même si le scénario le plus probable est que les autorités ne prolongent pas les restrictions, compte tenu des résultats relativement bons obtenus suite à la campagne de vaccination (au 7 janvier 2022, plus de 66,0 % de la population est vaccinée), il est fort probable que le monde continuera à lutter contre OMICRON à des degrés divers, pendant le reste du deuxième trimestre. Cela signifie que même lorsque le Maroc aura levé les restrictions, il faudra un certain temps pour que l’activité économique du pays, y compris son industrie touristique, se normalise, ce qui explique cette révision à la baisse de la croissance économique nationale.

Cela étant dit, il estimé que la croissance économique sera supérieure à la tendance générale pour la deuxième année consécutive, après une expansion économique estimée à 5,7 % en 2021. Il s’agit d’une révision à la hausse par rapport à l’estimation précédente de 5,3 %, suite aux dernières données publiées par le Haut Commissariat au Plan et qui montrent que le PIB réel a augmenté de 7,8 % en glissement annuel , ce qui place la croissance en glissement annuel pour les neuf premiers mois de 2021 à 8,0 %, légèrement au-dessus de ce qui était attendu. Même si la croissance économique est prévue au ralenti et qu’elle restera relativement faible au en raison des mesures de lutte contre le coronavirus au niveau national et international, le soutien important du gouvernement et la forte demande d’exportations permettront à la croissance globale de rester supérieure aux normes historiques en 2022 . En effet, alors que la consommation publique n’est prévue d’ajouter que 0,6 point de pourcentage à la croissance globale en 2022, ce qui est largement conforme à la moyenne de 0,5 pour la période 2015-19, la position favorable à la croissance du gouvernement sera essentielle pour stimuler les dépenses et les investissements des ménages.

La politique budgétaire favorable stimulera la consommation privée qui, bien qu’elle se relâche, restera le principal moteur de la croissance en 2022. Avec le lancement du programme Awraach, un nouveau programme d’emploi avec une enveloppe budgétaire de 2,25 milliards de dirhams, il est prévu de réduire le taux de chômage, qui s’élevait à 11,8 % au premier trimestre. La loi de finances 2022 affectera également 1,25 milliard de dirhams à l’expansion des petites et moyennes entreprises par le biais du programme Foursa, et un montant non divulgué pour soutenir le secteur agricole, qui emploie environ la moitié de la main-d’œuvre marocaine. Ces initiatives entraîneront une hausse soutenue de l’embauche, avec des effets d’entraînement positifs sur les dépenses des ménages. En outre, le budget 2022 comprend plusieurs mesures qui permettront à la fois d’augmenter le revenu des ménages, comme l’augmentation de la masse salariale du secteur public à un niveau record de 14,5 % du PIB, et de réduire la pression sur les dépenses des ménages, comme l’augmentation des subventions à l’alimentation et au butane. Cela étant dit, la hausse de l’inflation, l’estompement des effets de base et la variante Omicron, tempéreront légèrement une partie de l’impact de la politique budgétaire sur la consommation. Globalement, après avoir contribué à la croissance globale à hauteur de 2,3 points de pourcentage en 2021, la consommation privée ajoutera 1,8 point de pourcentage en 2022.

Les dépenses publiques continueront à soutenir la croissance de la formation de capital fixe, qui convergera vers sa moyenne historique après l’envolée de 2021. En triplant sa dotation au Fonds Mohammed VI, qui passe de 14,8 milliards de dirhams à 45 milliards de dirhams, le gouvernement continuera d’émettre des emprunts pour financer le développement de projets à forte intensité de capital, tels que le port de Dakhla à Rabat, dont le coût est estimé à 13 milliards de dirhams, et la ligne de transmission à courant continu à haute tension de 3 800 km entre le Maroc et le Royaume-Uni, d’une valeur de 25,7 milliards de dollars américains, à échéance 2027. Ceci, ainsi que les travaux en cours sur des projets dans le domaine des énergies renouvelables, tels que la construction de parcs solaires et éoliens, permettra à la formation de capital fixe de contribuer à hauteur de 1,4pp à la croissance du PIB réel en 2022, en ligne avec la moyenne 2015-19 de 1,3pp.

Parallèlement, la forte demande d’exportations réduira la tendance négative des exportations nettes à la croissance globale. Alors qu’une croissance régulière des importations est prévue au cours des prochains mois, sous l’effet des importations de capitaux et de la forte demande intérieure, cette croissance sera compensée par une plus forte croissance des exportations. Les derniers rapports de l’Agence Ecofin font état d’une demande solide pour les oranges et les avocats, qui, selon l’agence, verront leurs ventes à l’étranger augmenter toutes deux d’environ 20,0 % en 2022. Ces projections sont vues comme un indicateur positif pour le volume plus large des précipitations saisonnières du pays, ce qui fait supposer que le Maroc connaîtra une autre saison de récolte fertile, de bon augure pour le secteur agricole. En outre, la forte demande en Europe pour les automobiles fabriquées au Maroc stimulera également les exportations, limitant l’impact d’un rebond plus modéré des exportations de services, car une reprise plus faible est désormais prévue pour l’industrie du tourisme en raison de la propagation mondiale de la variante Omicron. Dans l’ensemble, les exportations nettes soustrairont 0,2 point de pourcentage à la croissance globale en 2022, contre une baisse plus importante de 2,4 points de pourcentage en 2021.