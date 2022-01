Omicron : Voici la partie du corps où le variant frappe en premier

D’après une étude norvégienne, confirmée par une étude américaine, contrairement à ce que l’on croit, les voies nasales ne sont pas la première voie d’entrée du virus avec le variant Omicron.

Voilà deux ans que le monde lutte contre l’épidémie de la Covid-19. Et comme si ça ne suffisait pas, le variant Omicron est venu donner une autre tournure à cette pandémie. Il s’est s’est propagé à une vitesse sans précédent dans le monde entier, au point de devenir majoritaire dans les contaminations. Ces symptômes les plus courants sont l’asthénie (fatigue), la toux, la fièvre, les céphalées (maux de tête) et les myalgies (douleurs musculaires).