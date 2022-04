Propriété industrielle : l’OMPIC lance une caravane de sensibilisation des jeunes à l’innovation et à la créativité

A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) ont organisé, ce mardi 26 avril, un forum sous le thème : « la propriété industrielle au service de l’innovation et la créativité et levier de la relance économique du Maroc ».

Lancée en 2000 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et célébrée le 26 avril de chaque année, la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle vise à encourager l’utilisation du système de la propriété intellectuelle comme levier de développement technologique, économique et social. Cette année, la journée est placée sous le signe de « la propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur ».