OMS. « Il est encore trop tôt pour considérer le COVID comme une grippe saisonnière »

La variante Omicron du COVID-19 est en passe d’infecter plus de la moitié des Européens, mais elle ne doit pas encore être considérée comme une maladie endémique de type grippal, a déclaré ce mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’Europe a connu plus de 7 millions de cas nouvellement déclarés au cours de la première semaine de 2022, soit plus du double sur une période de deux semaines, a déclaré le directeur Europe de l’OMS, Hans Kluge, lors d’un point de presse. « À ce rythme, l’Institute for Health Metrics and Evaluation prévoit que plus de 50 % de la population de la région sera infectée par Omicron dans les 6 à 8 semaines à venir », a déclaré M. Kluge, en référence à un centre de recherche de l’Université de Washington.