Au cours des quatre dernières semaines, l’Europe a enregistré une hausse de 55 % des cas de COVID-19 malgré la disponibilité des vaccins, ce qui devrait servir de « sonnette d’alarme » aux autres régions du monde, ont déclaré jeudi des responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le directeur des urgences de l’OMS, Mike Ryan, a déclaré que certains pays européens ont une « couverture vaccinale sous-optimale » malgré la disponibilité de la vaccination. « C’est un coup de semonce pour le monde entier de voir ce qui se passe en Europe malgré la disponibilité de la vaccination « , a déclaré Mike Ryan lors d’une conférence de presse.

Mike Ryan a ajouté qu’une couverture vaccinale inégale et des mesures de prévention laxistes ont amené le continent à un « point de basculement », avec 500 000 décès supplémentaires attendus d’ici février. Il y a peut-être beaucoup de vaccins disponibles, mais leur utilisation n’a pas été égale », a déclaré le Dr Mike Ryan, chef des urgences de l’OMS, lors du point de presse. Dans ce sens, il a appelé les autorités européennes à « combler le fossé » en matière de vaccination.

Le directeur de la région Europe de l’OMS, qui compte 53 pays, Dr Hans Kluge, a déclaré que l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 était « très préoccupante ». « L’Europe est de nouveau à l’épicentre de la pandémie, là où nous étions il y a un an », a déclaré le Dr Kluge. Il a prévenu que les taux d’admission à l’hôpital pour cause de coronavirus ont plus que doublé au cours de la semaine dernière et a prédit que, sur cette trajectoire, la région pourrait connaître 500 000 décès supplémentaires dus à la pandémie d’ici février.

Selon l’OMS Europe, la région a enregistré près de 1,8 million de nouveaux cas hebdomadaires, soit une augmentation d’environ 6 % par rapport à la semaine précédente, et 24 000 décès hebdomadaires dus au Covid-19, soit une hausse de 12 %. L’augmentation du Covid-19 en Europe marque la cinquième semaine consécutive d’augmentation des cas sur le continent, ce qui en fait la seule région du monde où le Covid-19 est toujours en augmentation. Le Dr Kluge a déclaré que les pays de la région se trouvaient à des « stades différents de déploiement de la vaccination » et que, dans l’ensemble de la région, 47 % en moyenne des personnes étaient entièrement vaccinées. Seuls huit pays avaient 70% de leur population entièrement vaccinée.

L’épidémiologiste en chef de la Suède, Anders Tegnell, a déclaré que « nous sommes clairement dans une autre vague », et a ajouté que « la propagation accrue est entièrement concentrée en Europe ». De sa part, la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a déclaré que le Covaxin du fabricant indien de médicaments Bharat Biotech présentait une efficacité d’environ 70 % contre le variant delta. L’OMS a déclaré mercredi qu’elle avait approuvé son inscription sur la liste des médicaments à usage urgent. Plus d’un an et demi après le début de la pandémie, les mises en garde de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont presque devenues monnaie courante. Mais à l’aube du début de l’hiver et près d’un an après l’arrivée du vaccin, celle-ci semble alarmante.