Selon l’Organisation mondiale de la santé, le variant du coronavirus Omicron, signalé dans plus de 60 pays, présente un risque mondial « très élevé ». Certains éléments indiquent qu’il échappe à la protection vaccinale, mais les données cliniques sur sa gravité sont limitées.

Des incertitudes considérables entourent Omicron, détecté pour la première fois le mois dernier en Afrique australe et à Hong Kong, dont les mutations pourraient entraîner une plus grande transmissibilité et un plus grand nombre de cas d’infections au COVID-19, a indiqué l’OMS dans une note technique publiée hier. « Le risque global lié à la nouvelle variante Omicron reste très élevé pour un certain nombre de raisons », indique le rapport, réitérant sa première évaluation du 29 novembre. Il ajoute également qu’il existe des signes précurseurs selon lesquels les personnes vaccinées et précédemment infectées ne produiraient pas suffisamment d’anticorps pour parer à une infection par Omicron, ce qui entraînerait des taux de transmission élevés et de « graves conséquences ».

Pour l’instant, on ne sait pas si la nouvelle lignée est aussi intrinsèquement plus contagieuse que la variante Delta dominante, ce qui favoriserait encore sa propagation, a averti l’OMS. Corroborant l’évaluation de l’organisme, des chercheurs de l’Université d’Oxford ont publié ce lundi une analyse de laboratoire indiquant que deux schémas vaccinaux COVID-19 à deux doses n’induisent pas suffisamment d’anticorps neutralisants contre Omicron.

Alors que les défenses anticorps des cours de vaccin d’AstraZeneca (AZN.L) et de BioNTech/Pfizer ont été sapées, il y a un espoir que les cellules T, le deuxième pilier d’une réponse immunitaire, puissent au moins prévenir une maladie grave en attaquant les cellules humaines infectées.Les chercheurs d’Oxford ont déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune preuve qu’Omicron provoque une maladie plus grave.

Lire aussi | Fermeture des frontières. De nouveaux vols spéciaux de Royal Air Maroc vers l’Europe, le Canada, les Etats-Unis, et l’Afrique

Pfizer et BioNTech ont déclaré que deux injections de leur vaccin pouvaient encore protéger contre les maladies graves, car il est peu probable que ses mutations échappent à la réponse des cellules T. L’OMS a cité certaines preuves préliminaires selon lesquelles le nombre de personnes réinfectées par le virus a augmenté en Afrique du Sud.

Bien que les premières constatations faites en Afrique du Sud donnent à penser qu’Omicron pourrait être moins grave que la variante Delta – actuellement dominante dans le monde – et que tous les cas signalés dans la région Europe aient été bénins ou asymptomatiques, on ne sait toujours pas dans quelle mesure Omicron pourrait être intrinsèquement moins dangereux, a déclaré l’OMS.

« Des données supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le profil de gravité », a-t-il ajouté. « Même si la gravité est potentiellement plus faible que pour la variante Delta, on s’attend à ce que les hospitalisations augmentent en raison de l’augmentation de la transmission. Un plus grand nombre d’hospitalisations peut faire peser une charge sur les systèmes de santé et entraîner un plus grand nombre de décès. »