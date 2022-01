OMS: Plus de la moitié des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron d’ici deux mois

Lire aussi |Covid. un vaccin de Pfizer adapté à Omicron sera prêt en mars

«À ce rythme, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prévoit que plus de 50% de la population de la région sera infectée par Omicron dans les six à huit prochaines semaines», a dit le directeur de l’OMS Europe, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse. Selon lui, ce variant du Covid-19 très contagieux présente des mutations «lui permettant d’adhérer plus facilement aux cellules humaines, et pouvant infecter même les personnes qui ont été préalablement infectées ou vaccinées». Le géant pharmaceutique Pfizer a indiqué lundi que son vaccin anti-Omicron devrait prêt en mars.

L’Europe a enregistré plus de 7 millions de nouveaux cas de Covid-19 au cours de la première semaine de 2022, un nombre qui a doublé en deux semaines, a déclaré Hans Kluge, lors de sa conférence de presse.

En outre, selon les données de l’OMS, depuis le 10 janvier, 26 pays ont signalé que plus de 1 % de leur population était positive au Covid-19 chaque semaine.

En Italie, le Premier ministre Mario Draghi a exhorté ses citoyens à se faire vacciner. De nouvelles restrictions ont été instaurées lundi: les non vaccinés ne pourront plus accéder aux transports publics, restaurants, salles de sport, cinémas… «La plupart des problèmes qui se présentent à nous aujourd’hui viennent du fait que des personnes ne sont pas vaccinées», selon Mario Draghi. La Pologne, pays parmi les moins vaccinés d’Europe, a dépassé mardi les 100.000 morts dûs au coronavirus, d’après les autorités. Quant au Premier ministre britannique Boris Johnson, il risque d’être visé par une enquête de police sur une garden party à Downing Street en mai 2020, en plein confinement.

Lire aussi |Covid-19. Variant Omicron majoritaire au Maroc : pourquoi est-ce peut-être une bonne nouvelle ?

Dans ce contexte de résurgence épidémique planétaire, les gouvernements sont à nouveau confrontés au choix délicat entre restrictions sanitaires et préservation de l’économie et du fonctionnement de la société en général. La France a déclaré lundi que les règles anti-Covid allaient être allégées à l’école. La flambée actuelle (près de 270.000 cas quotidiens sur les sept derniers jours, 281 morts lundi), imputée à Omicron, a entraîné la fermeture de milliers de classes, inquiétant parents et enseignants. À partir de mardi, les parents ne seront plus obligés de venir chercher leur enfant immédiatement pour faire un test anti-Covid s’il est cas contact.