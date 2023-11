ONCF : des investissements tous azimut et un budget triplé

L’Office national des chemins de Fer (ONCF) prévoit des investissements ambitieux pour l’année 2024, avec un budget estimé à 4,771 milliards de dirhams, en comparaison à 1,586 milliard de dirhams pour l’année 2023, écrit L’Economiste dans son édition du mercredi 1er novembre.

Les investissements prévus par l’Office se concentrent sur la modernisation des voies ferrées, des ouvrages d’art, la sécurité des passages à niveau et la protection contre les inondations sur l’ensemble du réseau ferroviaire, précise le quotidien économique. De plus, des travaux de maintenance et de réhabilitation des équipements mobiles, notamment des locomotives et des wagons climatisés pour le transport des passagers, sont prévus.