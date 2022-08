ONCF. Plus de 4,5 millions de passagers en juillet 2022

L’Office a bouclé le mois de juillet sur une tendance de croissance exceptionnelle de l’activité voyageurs, avec plus de 4,5 millions de passagers transportés, soit une évolution globale de 30% par rapport à la même période en 2021, et de 20% par rapport à 2019, année de référence avant Covid, indique un communiqué de l’ONCF, notant que la relance se confirme et augure d’un été inédit.

Cette croissance est encore plus marquée sur les trains “Al boraq”, dont l’évolution dépasse les 55% comparativement à la même période en 2021 et de 40% par rapport à 2019, fait savoir l’ONCF. Elle confirme ainsi le succès de cette nouvelle icône de la mobilité auprès des voyageurs, grâce à ses atouts indéniables en termes de temps de parcours réduits, de confort à bord rehaussé, de ponctualité maintenue et de prix très attractifs. Ce premier bilan fait également ressortir des journées records historiques enregistrant le transport de 182.000 passagers/jour dont plus de 20.000/jour pour les seuls trains « Al boraq ».

Anticipant cette forte demande avec la relance de l’activité post-Covid, l’ONCF a déployé un dispositif spécial Eté 2022, qui s’appuie sur la programmation de plus de 232 trains/jour, dont 30 trains “Al Boraq” en circulation chaque jour dans les deux sens, et le renforcement des capacités sur les principaux axes du réseau ferré ainsi que le doublement de 10 trains “Al boraq” (soit un train doublé chaque 3h offrant une capacité de 1066 places), relève le communiqué.

D’autre part, le plan ONCF spécial été 2022 comprend une forte mobilisation de l’ensemble des ressources humaines et matérielles de l’Office, ayant permis de mieux accompagner et assister les voyageurs tout au long de leur parcours en gare et à bord des trains, tout en leur assurant les meilleures conditions de confort, de sécurité et de régularité y compris durant la période de l’Aid Al Adha.