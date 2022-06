ONEE. Un projet d’un montant de 180 MDH pour sécuriser l’eau potable au sud de Casablanca

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé à la mise en service industrielle de la première tranche d’un important projet de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la zone Sud du Grand Casablanca à partir des installations de production d’eau potable traitant les eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, indique un communiqué de l’ONEE.

Ce projet de grande envergure, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027 dont la convention a été signée le 13 Janvier 2020 devant SM le Roi Mohammed VI, vise à sécuriser l’alimentation en eau potable de la zone Sud de la ville de Casablanca, à travers la réalisation d’une liaison hydraulique entre le Nord et le Sud de la ville, pour faire face aux effets du déficit hydrique que connait le bassin de l’Oum Er Rbiaâ et qui s’est répercuté sur les volumes mobilisés au niveau des barrages situés dans ce bassin, précise la même source.