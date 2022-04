ONEE. Un projet d’un montant de 2.5 milliards de Dirhams pour sécuriser l’eau potable à Marrakech

Le projet de barrage, qui a débuté le 27 mars, est estimé à 2,5 milliards de dirhams La Banque africaine de développement (BAD) contribuera au financement du projet. L’ONEE affectera les fonds à la région entourant le barrage d’Al Massira, qui comprend Marrakech, Safi et les villes voisines. Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a lancé un projet de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable dans la région de Marrakech.

Cet ambitieux programme de sept ans, dirigé par le roi Mohammed VI, vise à faire passer le nombre de grands barrages au Maroc de 145 à 179. Il cherche également à augmenter la capacité des barrages marocains de 18 milliards de mètres cubes d’eau à 27 milliards. Le projet actuel est estimé produire 216 000 mètres cubes d’eau potable par jour pour la région. Le point central du projet est le barrage d’Al Massira, où seront installés une station de décantation, une station de traitement, trois stations de pompage et plusieurs réservoirs d’une capacité totale de 93 000 mètres cubes.

Un canal d’environ 125 kilomètres de long et de 1,3 à 2 mètres de large sera également établi afin de faciliter le transport de l’eau. La BAD et le Maroc se sont déjà associés en 2020 pour perforer le barrage d’Al Massira, ce qui en fait le premier barrage d’Afrique à subir un tel processus. Le processus de perforation a pour but de recueillir l’eau à travers de petits trous situés autour des tuyaux de distribution d’eau. Ces trous permettront à l’eau de s’écouler du sol autour du tuyau.

Ce projet permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau potable à l’horizon 2040 à Marrakech et dans les villes environnantes. Il contribuera également à améliorer le niveau de vie et à soutenir le développement économique et social de la région.