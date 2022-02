ONMT. Après la France, la promotion du renouveau touristique continue à Londres

Le programme d’EasyJet comprend des vols qui cherchent à relier le Maroc avec la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, entre autres. El Fakir a conclu la réunion en exprimant la satisfaction et la confiance de l’ONMT à obtenir de bons résultats. « Il était nécessaire pour nous de réaffirmer notre vision commune, et de clarifier certains points pour continuer à renforcer la confiance avec toutes les opérations de transport aérien et les voyages britanniques d’une manière étendue et durable », a-t-il dit.

Lire aussi | Dakhla-El Guerguarat Grand Prix Omar Bekkari. Une première étape sous le sceau du succès

En plus de la visite de l’ONMT au Royaume-Uni, El Fakir a également tenu des réunions similaires avec des opérateurs de voyage et de tourisme en France cette semaine. Ces rencontres ont rassemblé des professionnels du tourisme et des représentants de Transavia, une filiale du groupe Air France-KLM.

« Nous avons voulu être aux côtés de nos partenaires le plus rapidement possible dans le but de les rassurer sur les réalités d’une reprise à la fois imminente et surtout durable », a déclaré El Fakir lors de cette rencontre. Plusieurs compagnies aériennes ont exprimé leur satisfaction quant à la décision du Maroc de rouvrir les frontières. Transavia, Air Arabia Maroc, Royal Air Maroc ont toutes annoncé qu’elles reprendraient leurs vols à destination et en provenance du Maroc le 7 février.