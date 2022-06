ONMT. La campagne publicitaire «Maroc, Terre de Lumière» primée à Madrid

Lire aussi | L’arrivée de l’été célébrée en musique à Anfa Park !

«Nous sommes honorés de recevoir ce prix. Il s’agit d’une très belle consécration pour notre pays, pour la destination Maroc et pour l’ensemble des professionnels du tourisme marocains qui travaillent sans relâche pour que la destination continue de rayonner dans le monde entier», a déclaré Adel El Fakir.



Étaient également présents lors de cet évènement les opérateurs du tourisme marocain, notamment, Hamid Bentahar, Président de la CNT, Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie hôtelière et Mohammed Semlali, Président de la Fédération Nationale des Agences de voyages. Rappelons que la campagne «Maroc, Terre de Lumière» a été lancée, en avril dernier, par l’ONMT simultanément dans plus de 20 pays, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, et en Afrique.