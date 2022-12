ONMT. Un nouveau dispositif pour capitaliser sur les exploits des Lions de l’Atlas

Dans le détail, l’ONMT a déployé un plan stratégique axé sur trois points majeurs ; à savoir l’activation de la campagne «Terre de Lumière» auprès des chaînes TV leaders, notamment sur Bein sport MENA (leader sur la zone en termes d’audience), la chaine allemande ZDF pour un ciblage pointu des marchés germanophones, ou encore CNN et HBO pour les marchés US. L’ONMT mise également sur l’activation et sur la mobilisation des plus grands tour-opérateurs et compagnies aériennes au niveau européen, à l’image de Expedia, Tripadvisor, Ryanair et Easyjet qui vont capitilaser sur le succès des lions de l’Atlas pour inciter leur clientèle à venir découvrir le Maroc et retrouver les valeurs véhiculées par son équipe nationale à savoir la solidarité, la résilience, le succès, l’esprit d’équipe….

Par ailleurs, l’Office capitalise sur la création d’un film déployé sur les réseaux sociaux sur les marchés stratégiquesqui revient sur la présence du Maroc comme terre de football et de tourisme avec un «call to action», suscitant l’intérêt du public cible pour venir découvrir et retrouver les émotions vécues en regardant le Maroc jouer. Concrètement, ce dispositif est déployé et boosté au niveau de 10 marchés cibles et stratégiques du Maroc comme la France, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ou encore les pays du golfe comme les Émirats, le Qatar, le Kuwait et l’Arabie Saoudite.

Au niveau national, l’ONMT diffuse depuis le début de la coupe du monde le spot sur le tourisme interne «ntla9awfbladna» au niveau des chaines nationales Arriyadia et Al Aoula, diffuseurs exclusifs au niveau national des matchs de l’équipe du Maroc afin de bénéficier des audiences importantes enregistrées par ces chaînes. L’office a également déployé une campagne principalement sur les réseaux sociaux pour remercier via une création visuelle les lions de l’Atlas, les supporters au Maroc et dans le monde et la FRMF de faire rayonner le Maroc dans le Monde. Une campagne à fort impact reprise et partagée largement par les réseaux sociaux qui se sont associés à ce message de remerciement et de fierté nationale.