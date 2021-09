ONU. Xi Jinping appelle à la mise en place d’une communauté mondiale de développement avec un avenir partagé

Le président chinois, Xi Jinping, a prononcé mardi un discours par conférence vidéo lors du débat général de la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Lors de son discours, Xi Jinping a soutenu qu’il incombe à chaque homme politique responsable de répondre aux questions de son époque et de faire un choix historique avec confiance, courage et sens de l’engagement. Le président a en outre annoncé la son pays commémorerait solennellement le 50ème anniversaire de la restauration du siège légitime de la République populaire de Chine aux Nations unies, un événement historique d’après lui.

Il a ajouté que l’Empire du milieu apportera des contributions nouvelles et plus grandes pour faire avancer la noble cause des Nations unies. Il est également question de renforcer son soutien aux autres pays en développement pour étendre les énergies vertes et à faible émission de carbone, en plus de la promesse de ne plus construire de nouveaux projets de centrales électriques au charbon à l’étranger.

Le président chinois a aussi appelé à prendre en considération les besoins spéciaux des pays en développement. « Nous pouvons employer les mesures telles que la suspension de la dette et l’aide au développement pour aider les pays en développement, notamment ceux qui sont vulnérables et qui font face à des difficultés exceptionnelles, en nous concentrant sur le développement déséquilibré et inadéquat entre les pays, et au sein des pays », a-t-il souligné, tout en exhortant les États membres à construire une communauté mondiale de développement avec un avenir partagé.

Pour faire face à la pandémie, la Chine s’efforcera de fournir un total de 2 milliards de doses de vaccin contre la Covid-19 au monde d’ici la fin de l’année, a souligné Xi Jinping. Le pays continuera également de soutenir et de s’engager dans le traçage scientifique des origines du coronavirus dans le monde et s’oppose fermement aux manœuvres politiques sous quelque forme que ce soit.