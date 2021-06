OPCI. Crédit Agricole du Maroc obtient le feu vert du gendarme du marché des capitaux

Crédit Agricole du Maroc vient d’obtenir le feux vert pour le lancement de son véhicule d’investissement dans l’immobilier professionnel notamment à usage locatif et actifs financiers.

Le groupe bancaire a récemment reçu l’agrément de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) pour son premier OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier). Baptisé « Immovert Placement », cet OPCI revêt la forme d’une société de placement immobilier « SPI » lancée avec l’apport de plusieurs actifs immobiliers (agences bancaires, plateaux de bureaux et centres de formation) d’une valeur globale de plus de 500 millions de DH.

Lire aussi | Marhaba 2021. Atlas Online, le service client de la RAM, veille au grain

Dans le détail, ces biens immobiliers (aujourd’hui propriétés du Groupe Crédit Agricole du Maroc) seront cédés aux institutionnels, en contrepartie d’un bail de longue durée avec la banque et ses filiales. Notons que cette opération vise à améliorer encore plus l’optimisation de la gestion des biens immobiliers du groupe bancaire, tout en bénéficiant d’un rendement et d’un régime fiscal attractif en cas de transfert de biens immobiliers aux fonds créés. La banque précise aussi qu’elle ambitionne d’enrichir et d’élargir son portefeuille d’OPCI à travers le lancement d’autres fonds.

Le top management souligne que l’obtention de cet agrément fait suite à la création et la structuration par le groupe Crédit Agricole du Maroc de son premier fonds OPCI après approbation de son Conseil de Surveillance en date du 05 décembre 2019. « Ce point d’étape important s’inscrit dans la lignée de la stratégie menée par le Crédit Agricole du Maroc en ce qui concerne la gestion dynamique de son patrimoine immobilier », conclut la banque.

Lire aussi | Collectivités territoriales. Voici le dernier délai pour bénéficier de l’amnistie sur la fiscalité locale