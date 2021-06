Open innovation : Crédit agricole du Maroc et l’UM6P mutualisent leurs efforts

La banque et l’université ont signé deux conventions de partenariat. La première est globale définissant le cadre général du partenariat entre les deux institutions, tandis que la deuxième est spécifique portant sur les modalités de collaboration entre Crédit Agricole du Maroc (CAM) et le P Curiosity Lab, un des programmes d’accompagnement en entrepreneuriat de l’UM6P.

Ces conventions ont pour but de déployer un programme d’open innovation en co-construisant, avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), des solutions impactant divers sujets notamment les services financiers, l’inclusion financière, l’agriculture, le monde rural, l’entrepreneuriat des jeunes…

L’UM6P de son côté a mis en place plusieurs programmes d’accompagnement à l’écosystème entrepreneurial national et continental, confirmant sa volonté de devenir un hub d’innovation africain basé sur 3 piliers : la recherche scientifique, la formation et l’entrepreneuriat. A ce jour, plus de 200 porteurs de projets et startups sont incubés dans le startup campus de Benguerir nommé « StartGate », où ils sont accompagnés par les différents programmes jusqu’au stade de la prise de participation pour les projets mâtures.

Le CAM et l’UM6P s’engagent ainsi à appuyer la création, la co-construction, le développement et la mise en œuvre de projets créateurs d’emploi contribuant par-là à favoriser le développement de l’innovation et de l’entreprenariat au Maroc. Ces conventions viennent renforcer le dispositif d’envergure déployé par la Banque pour l’accompagnement de la stratégie Génération Green 2020-2030 et l’appui à la création de la classe moyenne rurale et au développement de l’entreprenariat des jeunes.