Marhaba 2021. Les hôteliers s’engagent à appliquer des offres tarifaires exceptionnelles pour les MRE

Suite aux instructions de S.M. le Roi Mohammed VI, la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), réunie ce lundi 14 juin, s’est engagée à réserver aux Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) des conditions tarifaires exceptionnelles pour leur séjour dans les établissements d’hébergement touristique classés.

Depuis que S.M. le Roi a donné ses instructions pour faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans leur pays, les bonnes nouvelles s’enchainent pour les Marocains du monde. Après les intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM), c’est au tour des professionnels du tourisme de s’impliquer pour la réussite de l’opération Marhaba 2021. En effet, la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), qui regroupe l’ensemble des fédérations professionnelles de l’industrie touristique marocaine s’est réunie dès ce lundi 14 Juin, afin de mettre en place la politique d’accueil destinée aux MRE, qui visiteront le Royaume, au cours de la saison estivale 2021.

« La CNT et l’ensemble de ses membres accueille avec fierté et enthousiasme la très Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi, envers l’industrie touristique marocaine, et dont les hautes orientations constituent un signal fort pour le redémarrage tant espéré du secteur du tourisme au Maroc, après plus de 15 mois d’arrêt d’activité, dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19 », indiquent les opérateurs touristiques.

Ainsi, l’ensemble des opérateurs se sont engagés à accueillir les ressortissants marocains dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, et leur réserve également des conditions tarifaires exceptionnelles pour leur séjour dans les établissements d’hébergement touristique classés, toute catégorie confondue, et à travers l’ensemble du territoire marocain, ainsi que pour l’ensemble des prestations et services constituant l’expérience touristique marocaine. Une campagne spécifique détaillant les modalités exceptionnelles pour la saison estivale 2021 sera diffusée dans les prochains jours.

