Opération «Marhaba». Retour des ferrys entre l’Espagne et le Maroc cet été

Selon El Periódico, une nouvelle étape des relations avec le Maroc ressuscite l’opération « Traversée du Détroit », dont les préparatifs sont déjà dans la tête des responsables espagnols des ministères des Transports et de l’Intérieur. « C’est déjà l’une des premières conséquences de la réactivation des relations diplomatiques », écrit le quotidien, notant aussi en citant les ministères espagnols concernés que « cela dépend aussi de ce que dit le Maroc, qui n’a encore rien communiqué sur l’Opération ».

Il faut dire que du sud de l’Espagne jusqu’aux autorités centrales à Madrid, l’opération transit représente un gros intérêt. En effet, les voyages à destination et en provenance du Maroc via les ports du sud de l’Espagne étaient une importante source de revenus pour l’Espagne qui manquait depuis la fermeture de la frontière.

Selon le site d’actualités en espagnol ElPlural, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, qui doit effectuer sa première visite officielle à Rabat le 1er avril 2022, a annoncé une possible réouverture des frontières maritimes entre le Maroc et l’Espagne et la reprise de l’opération Marhaba. Il a informé la Chambre des députés espagnole que l’ordre du jour de sa visite à Rabat comprendra également « la normalisation complète des liens avec le Maroc, y compris les liens maritimes » et la reprise de l’opération « Passage du détroit ». Les autorités marocaines et espagnoles discuteront également du contrôle du trafic passagers et marchandises entre l’Espagne et le Maroc négociée.

La visite d’Albares servira à préparer le voyage officiel du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez au Maroc dans les prochains jours, fait savoir ElPlural, précisant également que ce dernier, a également assuré lors d’une mercredi 23 mars à Melilla, que ces frontières seront rouvertes « très bientôt ». Et d’ajouter que le Chef de la diplomatie espagnole a insisté sur les avantages pour l’Espagne d’avoir changé de position sur le Sahara, notant que cette décision, en plus de sonner la fin de la crise « insoutenable » avec le Maroc, va permettre de renforcer la coopération policière entre les deux pays « en matière de trafic de drogue, de traite des êtres humains, de lutte contre le terrorisme et le crime organisé ».

En tout cas, beaucoup attendent aujourd’hui avec impatience de pouvoir récupérer leur voiture ou même leur « mobil-home ». Car, il y a encore de nombreux véhicules immatriculés dans l’UE depuis 2020, dont les propriétaires ont dû les abandonner après la fermeture des frontières maritimes et la sortie n’était possible qu’en avion.