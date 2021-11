Opérations à l’import. La RAM automatise la délivrance de Bons de sortie

La Royal Air Maroc (RAM) simplifie les opérations à l’import, en collaboration avec l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et le Guichet Unique Portnet. Les clients professionnels de la compagnie aérienne peuvent désormais profiter de l’automatisation de la délivrance des Bons de sortie.

L’opération en question était réalisée manuellement par le transporteur après vérification de l’accomplissement des formalités douanières et l’obtention de la mainlevée délivrée par les douanes. Suite à l’implémentation réussie des services digitalisés de soumission des déclarations sommaires et de remise électronique du Bon à délivrer, la RAM est maintenant en mesure de délivrer le Bon de sortie via Portnet. Ce document est remis par la compagnie aérienne à l’importateur ou au transitaire pour lui permettre d’effectuer un enlèvement dématérialisé de leurs marchandises.

Pour les importateurs intéressés, ce service est accessible dans l’ensemble des terminaux Fret nationaux de la RAM. Cette digitalisation continue et réussie des procédures et opérations à l’import témoigne de la synergie créée par la collaboration entre la Royal Air Maroc, le Guichet unique Portnet et l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. Cela démontre également un véritable engagement à fluidifier les échanges entre les acteurs nationaux de la chaîne logistique, en optimisant les délais d’enlèvement des marchandises et de livraison des marchandises importées.