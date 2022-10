Orange Maroc lance sa nouvelle box Fibre Wifi6

Ce nouveau routeur permet de profiter pleinement de la puissance de la Fibre, à la maison ou dans les locaux professionnels, avec 40% de plus de débit (par rapport à l’ancienne génération de routeurs) une couverture plus étendue et un temps de latence réduit. Elle permet également de gérer plus d’appareils au bénéfice des multiples utilisateurs et équipements connectés au même moment.

Par ailleurs, en tant qu’acteur engagé pour la cause environnementale, Orange propose la Livebox Wifi6 en tenant compte de son impact environnemental. Ainsi, en plus d’être remise dans un emballage 100% recyclé et recyclable, la nouvelle Livebox dispose d’un mode veille qui permet d’avoir une consommation réduite en énergie, allant jusqu’à 40% en moins.