Ouarzazate accueille une dizaine de journalistes de la communauté juive des Etats-Unis

Pour les responsables de l’ONMT, le but de ce voyage de presse est de promouvoir le Maroc auprès de la communauté juive américaine, en leur présentant les composantes de l’héritage de la culture juive toujours présente au Maroc, de mettre en avant les attraits touristiques de la destination à travers des supports médiatiques influents auprès de la communauté juive présente en force sur le marché américain et de générer un grand intérêt pour la destination Maroc en tant que terre de tolérance et de cohabitation entre les trois religions monothéistes.

Dans le cadre des efforts de promotion de la destination Ouarzazate et en exécution de leur plan d’action conjoint, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate (CPT), organisent un voyage de presse en faveur d’une dizaine de journalistes de la communauté juive aux Etats-Unis et ce du 10 au 12 Mai 2022.

Pour Siham Rida, Présidente du CPT « les professionnels de Ouarzazate comptent tout mettre en œuvre pour accompagner les efforts de promotion entrepris par l’Office National Marocain du Tourisme, notamment la magnifique opération « Maroc, terre de Lumière ».

Et d’ajouter que les professionnels de la ville, se sont mobilisés pour la bonne réussite de cette opération de promotion et sont très optimistes quant à la reprise du secteur surtout avec les bonnes performances réalisées suite a l’organisation de grands évènements sportifs (rallye aicha des Gazelles, marathon des sables) et la reprise des tournages internationaux. »

Ce voyage de presse permettra le rayonnement de Ouarzazate, vraie locomotive du tourisme de la région Drâa-Tafilalet auprès du lectorat américain du fait de la participation de prestigieux supports notamment : Jewish Telegraphic Agency, véritable source d’informations et d’analyses sur les questions d’intérêt et de préoccupation juives. Il s’agit d’une agence de presse qui a été récemment acquise par 70 Faces Media qui a atteint plus de 3 millions de visiteurs uniques mensuels via ses sites Web et des millions d’autres via leur réseau international.

Ce voyage de presse connaitra aussi la participation de Jewish Press, qui est le plus important hebdomadaire indépendant juif aux USA orienté vers la communauté orthodoxe juive et qui est tiré à 50.000 copies par semaine et comptabilise 2.000.000 de vues chaque mois pour la version en ligne ainsi que, Luxury Web Magazine / La JJewish News published by JLTV qui est un e-mag mensuel dédié à « l’art de bien vivre » et cible une clientèle haut de gamme avec 1,7 millions de visites et 45.000 adresses uniques par mois.