Ouverture à Rabat de la réunion de haut niveau du comité des quinze ministres des Finances de l’Union africaine

Les travaux de la réunion de haut niveau du comité des quinze ministres des Finances (F15) de l’Union africaine (UA) ont démarré, lundi à Rabat, sous le thème « Au-delà de la pandémie de Covid-19 et du conflit ukrainien: Renforcer la résilience des économies africaines et la viabilité financière de l’Union africaine ».

Les participants à cette réunion, organisée conjointement par le ministère de l’Économie et des Finances et l’UA, se pencheront, entre autres, sur l’après Covid-19, la crise ukrainienne et le redressement économique, la viabilité financière de l’UA ainsi que sur la performance du F15. S’exprimant à cette occasion, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah a relevé que cette retraite constitue l’occasion pour le Comité et l’ensemble de ses membres de réitérer leur engagement en faveur des réformes enclenchées par la Décision de Kigali, visant à promouvoir une culture budgétaire et financière axée sur les principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes au sein de l’Union.