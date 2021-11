Ouverture de la première Maison Solidarité Alzheimer à Ben M’Sick, Casablanca

Le Rotary Club Casablanca La Sqala et la Préfecture d’Arrondissement de Ben M’sick ont signé une convention pour l’ouverture de la première Maison Solidarité Alzheimer. Un centre médico-social de solidarité spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes d’Alzheimer, en plus d’assurer un appui à leurs proches aidants.

Le centre sera officiellement ouvert en décembre 2021, sur une surface de 400m² et sera opérationnel avant la fin d’année. Il aura pour mission d’accompagner les personnes atteintes d’Alzheimer et leurs proches à travers une prise en charge médicale, sociale et préventive. Les patients du centre pourront bénéficier d’un diagnostic complet réalisé par des neurologues, gériatres et psychologues sur place. Les plus nécessiteux bénéficieront également de kits d’hygiène corporelle dans le cadre de formations et ateliers sur place pour réduire les niveaux de stress et d’anxiété des malades au quotidien.

Lire aussi | Traitements anti-Covid19. La course effrénée des laboratoires pharmaceutiques

La surface allouée sera dispatchée entre des espaces de consultation, de groupes de paroles, des espaces dédiées à la formation des aidants, une salle de conférence, un espace pour des cours d’art et de musique ainsi que des ateliers détente et bien-être.

Le centre soutiendra également les proches des patients du centre pour leur permettre de mieux vivre cette maladie au quotidien, mieux la comprendre et être ainsi équipés pour subvenir aux besoins du proche malade. Et comme le poids de cette pathologie peut être lourd à porter au quotidien, le centre propose des groupes de paroles pour encourager le partage d’expérience, l’écoute et l’empathie entre les proches des patients du centre.