9ème Forum Mondial de l’Eau. Le Grand Prix Mondial Hassan II remporté par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve du Sénégal

Ce rendez-vous planétaire, abrité par Dakar, la capitale du Sénégal, rassemble du 21 au 26 mars toutes les parties prenantes de la communauté internationale pour une mobilisation globale sur les problématiques liées à l’eau afin de relever les défis mondiaux visant une meilleure préservation des ressources hydriques. Cette édition du Forum Mondial de l’Eau, avec pour thème « la sécurité de l’eau pour la paix et le développement », servira de tremplin stratégique dans l’agenda international afin d’asseoir et de consolider une prise de conscience collective autour de l’eau, comme l’un des facteurs primordiaux pour favoriser le développement et l’éradication de la pauvreté. Le Forum Mondial de l’Eau est organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l’Eau et le pays hôte. Cette nouvelle édition constitue un défi particulier, car elle est organisée pour la première fois en Afrique Subsaharienne. Il s’agit là d’une véritable occasion pour soulever les préoccupations spécifiques au continent concernant les questions de l’eau et de l’assainissement, tout en mettant en exergue les opportunités, les perspectives positives, les avancées réalisées et en cours de réalisation.

Lire aussi | Prix «e-mtiaz 2021». La DGCT doublement primée

Ainsi, à l’instar des éditions précédentes, depuis la 1ère édition organisée à Marrakech en 1997 jusqu’à la précédente édition à Brasilia en 2018, le Forum Mondial de l’Eau qui se tient cette année à Dakar, se veut une plateforme incontournable dédiée au partage d’expériences et de connaissances ainsi qu’à la mobilisation des capacités d’innovation et de créativité en matière de sécurité hydrique. Comme à l’accoutumée, la cérémonie d’ouverture du 9ème Forum Mondial de l’Eau, a été marquée par la remise du trophée de la 7ème édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau à son lauréat, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve du Sénégal, par M. Nizar Baraka, Ministre de l’Équipement et de l’Eau. Pour rappel, ce prestigieux prix, qui a été créé à l’initiative commune du Conseil Mondial de l’Eau et du Royaume du Maroc en 2000, a été décerné pour la première fois lors du 3ème Forum Mondial de l’Eau à Kyoto en 2003.

Lire aussi | Sahara Marocain. José Manuel Albares s’entretient avec Staffan de Mistura

Le Ministre de l’Équipement et de l’Eau ainsi que les membres de la délégation marocaine participeront activement aux travaux d’un bon nombre de rencontres, de conférences ministérielles et de réunions de haut niveau, notamment une session thématique spéciale organisée par le Royaume du Maroc en séance plénière, le jeudi 24 mars 2022, placée sous le thème: « le développement rural pour renforcer

la résilience face aux changements globaux ». Le Forum sera également l’occasion pour Nizar Baraka de s’entretenir avec ses homologues de nombreux pays et examiner les voies et moyens de promouvoir la coopération dans leurs secteurs d’intérêt commun.