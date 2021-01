Ovnis : la CIA lève le voile sur ses dossiers secrets désormais librement disponibles au téléchargement

Les extraterrestres sont-ils déjà parmi nous ? Certains se posent la question pendant que d’autres affirment les avoir déjà rencontrés. La vérité se trouve peut-être dans les documents sur les ovnis (objet volant non identifié) déclassifiés par la CIA et désormais librement disponibles au téléchargement. Grâce au combat de l’ufologue John Greenewald Jr, qui alimente le site The Black Vault, ce sont pas moins de 2.780 nouvelles pages qui deviennent consultables. Comment ? Qu’y trouve-t-on ?

Environ 2 780 pages de documents précédemment classifiés de la CIA détaillant les conclusions de l’agence sur les Ovni sont maintenant accessibles au public et peuvent être lues et téléchargées.

Selon Vice, un site web connu sous le nom de The Black Vault (qui s’identifie comme « le plus grand dépôt en ligne privé de documents gouvernementaux déclassifiés dans le monde ») a récemment publié des archives remplies de fichiers PDF téléchargeables gratuitement contenant les notes de la CIA sur ce que l’agence appelle les phénomènes aériens non identifiés.

John Greenewald Jr, propriétaire et créateur du site, a obtenu les documents nouvellement numérisés en déposant une série de demandes en vertu de la loi sur la liberté d’information, rapporte le Smithsonian Magazine. Selon le site, Greenewald a reçu les documents sur un CD-ROM et a passé les derniers mois à convertir les fichiers en PDF consultables. Vice rapporte que certains des documents remontent aux années 1980.

Selon Greenewald, la CIA a prêté serment que les documents contenus dans le CD-ROM comprenaient tous les dossiers que l’agence avait concernant les OVNI, mais Greenewald note sur son site web qu' »il n’y a peut-être aucun moyen de le vérifier entièrement », rapporte le Guardian. Avant d’obtenir le CD-ROM, Greenewald avait déjà réussi à recevoir des documents de la CIA, mais ce n’était apparemment pas une tâche facile.

En plus des documents trouvés sur de The Black Vault, la CIA a téléchargé séparément des dizaines de dossiers qui détaillent les observations d’OVNI et d’autres événements inexplicables dans sa salle de lecture électronique de la loi sur la liberté de l’information, rapporte le magazine Smithsonian. Ces dossiers remonteraient aux années 1940 et 1990.

Lire aussi|Coronavirus : le Maroc autorise le vaccin de Sinopharm

Les documents récemment publiés arrivent un mois après que le Congrès ait adopté un projet de loi de 5 600 pages sur l’allégement de la COVID-19, qui comprenait une disposition prévoyant la diffusion publique des documents relatifs aux OVNI. Selon un article du New York Post, les fonctionnaires du ministère de la défense et des services de renseignement doivent désormais « soumettre un rapport … aux commissions du Congrès chargées du renseignement et des services armés sur les phénomènes aériens non identifiés » dans les 180 jours suivant la ratification du projet de loi.

Comment accéder à tous ces documents ?

Quoi qu’il en soit, John Greenwald Jr ne s’est pas prié pour ajouter à ses millions de documents déjà regroupés sur le site The Black Vault ces nouveaux dossiers révélés au grand jour par la CIA. Ainsi, l’internaute peut y télécharger la collection complète, zippée, sans traitement ou convertis en pdf. Pour la plupart, il s’agit de photocopies des rapports originaux. Il est également possible de retrouver toutes les pages consultables une par une, un peu plus bas sur le site. Il faudra donc être bilingue ou faire un petit effort de traduction.

Lire aussi|Jean-Marie Heydt dévoile son livre « Mohammed VI, la vision d’un Roi : actions et ambitions »