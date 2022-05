Paiement digital. Le Crédit Agricole du Maroc avance ses pions

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) vient de signer un partenariat stratégique à long terme avec Mastercard afin de mettre, sur le marché marocain, de nouvelles technologies et de nouveaux produits et services visant à rendre les transactions quotidiennes intuitives, transparentes et sécurisées. Le groupe bancaire indique qu’à travers cet accord, il entend « créer plus de valeur à la clientèle des Particuliers et Professionnels en leur offrant des solutions de paiement innovantes, ajoute la même source ». « Dans ce cadre, la Banque a lancé CAM PAY, une solution de paiement mobile, permettant aux clients de digitaliser leur carte bancaire pour régler leurs achats par smartphone, au Maroc et à l’étranger, dans ce sens que tous ses clients détenteurs d’une carte bancaire Mastercard et possédant un appareil mobile Androïd utilisant la technologie Near Field Communications (NFC) peuvent aisément bénéficier de cette solution », note-t-on.

Le groupe bancaire explique qu’il s’oriente, à travers sa nouvelle plateforme monétique digitale, vers le paiement du futur et se positionne en tant que leader et précurseur du domaine. « Nos clients peuvent désormais se prémunir contre les attaques de Sites E-commerce qui se traduisent par des piratages de données bancaires », a ainsi précisé Abdelmounaim Dinia, Directeur Général membre du Directoire du CAM. Ce partenariat avec Mastercard vient conforter la stratégie et l’engagement du Groupe Crédit Agricole du Maroc en faveur de l’inclusion financière notamment via le Digital et affirme la volonté du Groupe d’adresser les nouveaux besoins du marché marocain des Particuliers et Professionnels, apprend-t-on également.

« Le CAM est plus que jamais engagé dans la promotion des services bancaires innovants au Maroc, notamment à travers la mise en avant du paiement mobile et la diversification des canaux de paiement », a ajouté Abdelmounaim Dinia. Pour sa part, Mohamed Benomar, Directeur Pays de Mastercard pour l’Afrique du Nord, a mis l’accent sur le changement sismique du comportement des clients vers les canaux de paiement numériques et sans contact au cours des deux dernières années, ajoutant que la technologie de tokenisation sécurisée de Mastercard permet aux clients d’utiliser un téléphone mobile ou un appareil connecté pour effectuer des paiements en toute sécurité et de manière pratique en utilisant la technologie NFC en ligne, via application ou en magasin.

« En profitant de la technologie de Mastercard, les clients du Crédit Agricole du Maroc détenant une carte Mastercard World Elite peuvent accéder à des avantages uniques et exclusifs, tels que des services de conciergerie, une assurance voyage et l’accès aux salons d’aéroport », a-t-il aussi indiqué.