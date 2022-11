Paiement mobile. Bank Of Africa déploie sa solution « DabaPay Pro » à Nador et Safi

Les deux partenaires indiquent qu’à travers ces conventions, la solution de Paiement Mobile de BOA « DabaPay Pro », sous le label national « MarocPay », sera déployée sur l’ensemble des bus, les points d’arrêts physiques principaux et au niveau des contrôleurs, afin de permettre aux usagers des bus d’utiliser leur smartphone pour réaliser leur paiement via cette application.

Le groupe Bank Of Africa (BOA) et Vectalia Maroc, gestionnaire délégué du transport urbain, ont signé le 10 novembre à Nador des conventions de partenariat visant la généralisation du service Mobile Payment au niveau des transports publics sur les villes de Nador et Safi.

Lire aussi | Digital. Comment Rahhou pose les jalons de la régulation du marché

« Les utilisateurs disposant de M-wallet nationaux de paiement mobile peuvent ainsi procéder, en toute simplicité et sécurité, au règlement de leur ticket de bus ou abonnement mensuel. Pour les clients BOA, l’enrôlement peut être réalisé directement sur l’application DabaPay, ou sur l’espace de banque à distance du client BMCE Direct ou en agence », explique la BOA.



« Par le biais de ce partenariat, Bank Of Africa contribue à la promotion de l’écosystème du paiement mobile dans le but de digitaliser les opérations de paiement chez les commerçants. De même, le Groupe bancaire multinational et multi-métiers œuvre pour l’utilisation massive du digital au détriment du cash et participe à l’inclusion financière au Maroc », poursuit la même source.

Lire aussi | Holged, propriétaire d’Al Jabr et Yassamine, s’attaque à l’Égypte