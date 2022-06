Paiement par carte à l’international. Nouveau coup de boost de Bank Of Africa

BOA indique que cette mesure vise à accompagner l’engouement des Marocains pour le e-commerce et leur permettre de réaliser leurs transactions sans se préoccuper des frais liés au paiement en ligne. « BANK OF AFRICA se distingue sur le marché marocain par la suppression des commissions appliquées sur les transactions effectuées par ses clients, en payant par carte sur des sites de e-commerce internationaux, en réglant leurs achats, par TPE, auprès des commerçants, hôtels, restaurants… durant leur séjour à l’étranger », explique le groupe bancaire.

La banque indique aussi que pour compléter cette offre exceptionnelle, BOA permet à ses clients d’activer gratuitement les dotations en devises, autorisées par l’office des changes, sur leurs cartes bancaires marocaines et ce en toute simplicité. « L’accélération de la digitalisation ainsi que l’évolution des habitudes de consommation engendrée notamment par la pandémie, ont favorisé une croissance des paiements en ligne. Soucieuse d’accompagner l’évolution du comportement de ses clients, BANK OF AFRICA met à leur disposition une large gamme de cartes bancaires totalement sécurisées et répondant à leurs différents besoins », précise-t-on.

