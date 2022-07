Palestine. Vers l’ouverture imminente du point de passage « Col Allenby » grâce à une médiation marocaine

Les autorités israéliennes ont décidé l’ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Selon les médias israéliens, le projet qui devrait se concrétiser une fois que les conditions logistiques seront réunies, réglerait plusieurs problèmes de mobilité des ressortissants palestiniens vers la Jordanie.

Le Maroc et les Etats-Unis mènent une médiation auprès des autorités israéliennes pour l’ouverture permanente du point de passage frontalier « Col Allenby », également appelé Al-Hussein, qui relie la Cisjordanie et la Jordanie, selon i24News . Cette médiation a permis d’aboutir à un accord pour l’ouverture permanente 24/7 de ce passage, qui constitue la seule ouverture des Palestiniens vers le monde.

Les autorités israéliennes sont en contact avec des responsables américains, marocains et palestiniens en vue de garantir l’ouverture permanente du point de passage d’Allenby, qui relie la Cisjordanie et la Jordanie, rapporte i24News qui cite la ministre israélienne des Transports Merav Michaeli. « Cette décision est promue dans le contexte de la visite du président américain Joe Biden et devrait se concrétiser dès que les conditions logistiques seront mûres, y compris le recrutement de la main-d’œuvre requise », indique la même source.

À cette occasion, la ministre israélienne n’a pas manqué d’adresser ses remerciements au président américain, Joe Biden, et SM le Roi Mohammed VI pour « leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient ».

Le point de passage d’Allenby, également appelé al-Hussein, qui est extrêmement fréquenté par les Palestiniens, situé dans la vallée du Jourdain, est à près de 50 km à l’ouest d’Amman. Il constitue la seule ouverture des Palestiniens vers le monde.Les voyageurs palestiniens désirant voyager à l’étranger doivent impérativement avoir un permis de voyage délivré par les autorités israéliennes afin de passer par ce pont pour se rendre à l’aéroport international Queen Alia à Amman. En 2020, ce poste frontalier a été fermé jusqu’à nouvel ordre, suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19.