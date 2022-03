Parité. Seul 15% des conseils d’administration sont présidées par des femmes

L’étude a été menée en ligne auprès de 133 administrateurs et a révélé une faible présence des femmes dans les conseils d’administration des femmes au Maroc, notamment dans les entreprises familiales et les entités publiques. Une plus grande diversité est observée auprès des groupes privés marocains et des filiales multinationales.

IFC et le Club des Femmes Administrateurs (CFA) ont mené une enquête avec la collaboration de PwC au Maroc pour étudier la diversité des genres au sein des conseils d’administration et de surveillance. Les résultats montrent une disparité entre la volonté d’inclusion des femmes dans le rôle d’administratrices et la réalité de la représentativité féminine dans ce cadre.

Une nouvelle loi, adoptée en juillet dernier, stipule ainsi que les conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, comme les sociétés cotées en bourse, doivent être composés d’au moins 30 % de femmes d’ici janvier 2024, et d’au moins 40 % de femmes d’ici janvier 2027. « Les résultats de cette enquête montrent que les membres des conseils d’administration et de surveillance sont conscients que les femmes constituent un réel atout », a déclaré Amina Figuigui, présidente de CFA. « Toutefois, cette prise de conscience ne se traduit pas encore en actes, et le nombre de femmes dans les organes de gouvernance demeure faible. Nous espérons que les résultats de cette enquête inciteront les entreprises à mettre davantage l’accent sur la diversité des genres et à se conformer à la nouvelle législation. »

L’enquête, réalisée sur la base de questions relatives au fonctionnement, aux pratiques et à la composition des organes de gouvernance et à la présence des femmes dans ces instances, a permis d’aboutir à la conclusion que les organes de gouvernance mixtes sont plus performants. L’enquête a également mis au point un indice de performance basé sur plusieurs critères, notamment le fonctionnement et les pratiques des conseils, tels que les procédures relatives aux réunions, à la composition et à la structure des conseils, et l’existence et le rôle de certains comités. Une corrélation a été établie entre les conseils d’administration et de surveillance plus diversifiés et ceux ayant obtenu un score plus élevé dans l’indice de performance.

Parmi les résultats frappants de l’étude, on peut lister les statistiques suivantes:

-85% des conseils sont présidés par un homme

-65% des femmes administratrices ou membres d’un conseil sont issues du salariat de l’entreprise et seul 12% sont des administratrices indépendantes

-95% des répondants considèrent que les femmes contribuent à l’efficacité des conseils, par contre uniquement 28% affirment qu’ils comptent élargir ou intégrer des femmes

-61% des répondants affirment ne pas aborder les questions de genre, de diversité ou de parité au sein de leur conseil

Le partenariat entre IFC et CFA s’inscrit dans le cadre du programme environnemental, social et de gouvernance d’IFC au Maroc, mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative pour le Développement du Secteur Privé dans la région MENA, développée en partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas.

Le Club des Femmes Administrateurs au Maroc (CFA) est une association à but non lucratif dédiée à la promotion de la bonne gouvernance et de la diversité des genres au sein des conseils d’administration des entreprises privées et publiques.