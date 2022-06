Parlement européen. Les députés votent la fin des moteurs thermiques

Le Parlement européen a validé le 8 juin courant sa position de négociation au sujet de l’avenir du parc automobile européen, en termes de normes d’émissions de CO2. Il s’est donc prononcé en faveur d’une interdiction pure et simple de la vente de véhicules particuliers et d’utilitaires légers neufs à moteur à combustion interne dès 2035.



Toutefois, une norme intermédiaire est proposée pour 2030, en l’occurrence la réduction de 55% des émissions par rapport à l’année de référence 2021 pour les voitures neuves mises sur le marché, et de 50% pour les camionnettes. Selon des chiffres 2019 repris dans le texte dévoilé au Parlement européen, le transport routier contribue pour plus de 20% aux émissions de gaz à effet de serre de l’Union, principalement via les voitures et véhicules utilitaires légers.

En clair en 2035, seuls les véhicules zéro émission seront autorisés à la vente, excluant donc les moteurs essence, diesel et hybrides. En revanche, les anciens véhicules thermiques ne seront pas pour autant interdits de circulation. En effet, la mesure ne concerne que les véhicules neufs. Il sera donc toujours possible d’acheter en occasion des voitures essence ou diesel au-delà de 2035.