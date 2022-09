Partenariat Auto Hall-Stellantis. Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep désormais commercialisés à Casablanca et à Marrakech

Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu avec Stellantis et annoncé le 21 juillet dernier, le Groupe Auto Hall a démarré, depuis le 1 er septembre courant, la commercialisation des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep dans ses premiers showrooms situés dans les villes de Casablanca et Marrakech.

Le showroom de Marrakech quant à lui, est situé au sein de la succursale d’Auto Hall qui se trouve sur l’axe de la route Marrakech-Casablanca et qui offre également un service complet aux clients. Auto Hall précise que les deux sites ont été préparés en conformité avec les standards internationaux de Stellantis et garantissent à la clientèle un service de qualité aussi bien lors de la vente que pour le service après-vente.

À noter que la commercialisation et le service après-vente des marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional et Jeep s’étendra de manière progressive à travers d’autres villes du Royaume. Toujours est-il que cette activité consolidera la collaboration entre Stellantis et Auto Hall, déjà partenaires dans le cadre de l’importation et la distribution des marques Maserati et Opel au Maroc.