Partenariat pour la digitalisation des services administratifs et pédagogiques de l’ISIC

Une convention de partenariat pour la digitalisation des services administratifs et pédagogiques de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) a été signée, jeudi à Rabat, par le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Paraphée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en présence du directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensfia, cette convention définit le cadre général du projet de création d’une plateforme numérique globale et intégrée pour l’Institut avec un financement à hauteur de 2,6 millions dirhams.