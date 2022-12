Partenariat sino-arabe : À l’aune d’un nouveau pôle économique 

A l’heure où le monde fait face à des risques de tout genre tant sur le plan économique que social et même climatique, de nouveaux pôles d’alliance économique émergent ou, du moins, se renforcent afin de créer davantage de croissance et soutenir les élans de développement.

Engagé dans une véritable diplomatie à l’international, la Chine, ce géant économique, multiplie, ces dernières années, des actions dans le sens de la coopération et des relations bilatérales sur fond de collaboration économique win-win.

Après le sommet Chine-Afrique, c’est au tour du 1er Sommet sino-arabe.

En effet, ce premier sommet sino-arabe constitue une étape clé dans le processus de partenariat entre les Etats arabes et la Chine et ce, dans l’objectif de renforcer les relations bilatérales dans l’ensemble des domaines, les perspectives de coopération économique et du développement. Par ailleurs, cette tribune demeure également le lieu d’analyse des mécanismes de mise en oeuvre de passerelles de communication pour servir les intérêts mutuels des deux parties dans divers domaines, tels que la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, le développement vert, le changement climatique, le commerce, l’industrie, le développement technologique et les objectifs du développement durable.

Dans le détail, il s’agit d’un mécanisme important permettant de développer l’échange d’expertises entre les pays arabes et la Chine et de faire face aux défis mondiaux actuels sur les plans politique, économique et culturel.

Aujourd’hui, dans ce contexte géostratégique mitigé, la tenue du Sommet sino-arabe de coopération et de développement en Arabie saoudite reflète l’intérêt porté par les dirigeants arabes et chinois au développement des aspects de coopération, à l’adaptation des orientations stratégiques des pays arabes avec la Chine, deuxième puissance économique mondiale, à l’élaboration d’une vision et de mécanismes d’entente communs et au lancement et soutien des initiatives qualitatives.

Le Maroc, un acteur de taille

Porté par le chef du Gouvernement Aziz marocain Akhannouch, le discours de Sa Majesté le Roi a résonné lors de cette rencontre de haut niveau. le Souverain a indiqué que le Royaume du Maroc «réaffirme sa pleine disposition à concourir efficacement à rehausser le niveau de ce partenariat stratégique, dans tous les domaines, en faisant preuve d’un engagement immuable en faveur des causes arabes justes et légitimes, et pour qu’émerge un ordre politique et économique mondial plus équitable et équilibré, dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats et conformément au principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures».

Le Roi a également affirmé que les relations sino-arabes, qui se diversifient et évoluent sur les plans politique, économique, commercial, culturel et humain, «recèlent un potentiel important qu’il convient de mettre à profit de manière optimale afin qu’elles contribuent à concrétiser les aspirations du monde arabe à un essor économique effectif et à davantage de progrès scientifiques et technologiques, grâce notamment à la réalisation de projets de développement, au renforcement des infrastructures et des équipements logistiques, au développement humain et au transfert de technologies».

Au sujet des relations sino-marocaines, le Souverain a exprimé sa profonde satisfaction pour la forte amitié historique qui lie les deux pays, saluant leur coopération fructueuse dans divers domaines ainsi que la coordination et la concertation constructives sur diverses questions d’intérêt commun.

Se réjouissant également de la volonté résolue et sincère que les deux pays partagent pour développer ces relations, le Roi a réitéré l’adhésion du Royaume du Maroc à la politique d’une seule Chine, comme base des relations entre les deux pays amis. «Notre soutien aux initiatives lancées par la Chine telles que le Groupe des amis de l’Initiative pour le développement mondial reflète le niveau de coopération étroite entre les deux pays amis», a poursuivi le Souverain, notant que le Maroc souhaite également aller de l’avant dans la consolidation du «Partenariat stratégique» conclu entre les deux pays en mai 2016 et entériné par le «Mémorandum d’entente sur l’Initiative de la Ceinture et de la Route».

Pour rappel, les échanges bilatéraux ont enregistré une croissance de 50% ces cinq dernières années, de 4 milliards de dollars US (3,5 mds EUR) en 2016 à 6 mds USD en 2021. Plus de 80 projets d’investissements chinois sont en développement au Maroc. Les investissements directs de la Chine ont atteint 380 millions de dollars.