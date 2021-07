Passmania introduit le sport à la carte

La startup propose un service inédit : essayer de nouvelles salles ou activités sans abonnement.

L’idée est née durant le confinement. Avec l’application de l’état d’urgence sanitaire, toutes les salles de sport du royaume ont fermé leurs portes, alors que les clients avaient payé à l’avance des abonnements mensuels, voire annuels.

« Ce constat, conjugué au fait que 70% des personnes ne renouvellent pas leur abonnement, sont derrière la création de Passmania. Concernant les salles partenaires, Passmania leur permet d’améliorer le taux de remplissage et donc d’augmenter leur chiffre d’affaires », souligne Ghislaine Lahlou, fondatrice de la startup. Grâce à son application, disponible sur Android et iOS, Passmania commercialise des pass de 1, 5 et 10 séances pour tester plus de 200 activités, sans engagement : Fitness, foot, boxe, yoga, tennis, surf, natation, danse, poterie et même spa.

« Nombreux sont ceux qui rêvent de prendre le temps de faire du sport. Encore faut-il savoir où s’inscrire, prendre le temps de se renseigner et avoir l’envie de s’engager ? Passmania, c’est le booking des salles de sport. C’est un outil simple, flexible et économique pour faire du sport sans se lasser. L’offre s’adresse autant au sportif aguerri en quête de défis qu’au sportif occasionnel à la recherche d’expériences nouvelles » explique la fondatrice.

Dès son lancement, Passmania a réussi à recruter 50 salles de sport et studios à Casablanca comme partenaires. Elle ambitionne d’étendre son activité à d’autres villes du royaume. L’application permet, avec un système de géolocalisation, de chercher parmi un très grand choix de salles de sport. Avec Passmania, les utilisateurs ont la liberté d’aller à l’activité de leur choix, réserver la séance la plus proche de leur bureau ou leur domicile, sans être contraint à un abonnement annuel dans une seule salle. Il suffit par la suite de se présenter à l’accueil de la salle partenaire et de présenter son pass.