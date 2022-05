Patronat : la CGEM renouvelle ses instances de gouvernance

Ont été élus à l’issue de ce processus : CGEM Dakhla Oued Eddahab : Mohamed Zebdi président et Erragheb Hormatollah vice-président général; CGEM Draa Tafilalet : Lahoussine Naceiri président et Abdellatif El Idrissi vice-président Général; CGEM Fès Meknès : Omar Tajmouati président et Hamza Benabdallah vice-président général;

CGEM Laayoune Sakia Al Hamra : Mohamed Salem Benmassaoud président et Moulay Brahim Chrif vice-président général; CGEM Marrakech Safi : Youssef Mouhyi président Hamza Baroudi vice-président général; CGEM Oriental : Noureddine Bachiri président et Amin Fatmi vice-président général;

CGEM Rabat Salé Kénitra : Bouthayna Iraqui présidente et Hassan Nadir vice-président général; CGEM Souss Massa : Driss Boutti président et Brahim Sahib vice-président général; CGEM Tanger Tétouan Al Hoceima : Adil Rais président et Chaïbia Balbzioui vice-présidente générale.

Les Présidences des Fédérations Internes suivantes ont été également élues : Fédération de l’Automobile : Adil Zaidi président et Ali Moamah, vice-président général; Fédération du Commerce et Services FCS : Hicham Saadli président et Yassine Karim vice-président général; Fédération des Industries Culturelles et Créatives FICC : Neila Tazi présidente et Abdelkader Retnani vice-président général;

Fédération des Industries Forestières, des Arts Graphiques et de l’Emballage FIFAGE : Mounir El Bari président et El Habib Doukkali vice-président général; Fédération des Pêches Maritimes FPM : Ali Oukacha, président et Toufik Joundy vice-président général; Fédération des Secteurs Bancaire et Financier FSBF : Abdelmounim Dinia élu président et Ouafae Mriouah élue vice-présidente générale.

Le Conseil d’Administration de la CGEM a également entériné la nomination de 5 présidents de conseil d’affaires à savoir : Aziz Taarji au Conseil d’Affaires Maroc-Mauritanie; Ghita Lahlou au Conseil d’Affaires Maroc-Israël; Majid Iraqui au Conseil d’Affaires Maroc-Émirats Arabes Unis; Najib Chraibi au Conseil d’Affaires Maroc-Turquie et Abdou Jaidi au Conseil d’Affaires Maroc-Roumanie.

Cette rencontre a été l’occasion pour les membres du CA de la CGEM de discuter de sujets économiques d’actualité tels que le dialogue social, la préparation de la loi de finances 2023, les délais de paiement, le remboursement du crédit TVA, ainsi que les questions liées à l’international.