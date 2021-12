Patrouilleur commandé par le Maroc. Les précisions du constructeur naval espagnol Navantia

Récemment plusieurs médias espagnols ont annoncé que le Maroc aurait suspendu « pour le moment », l’accord conclu avec le constructeur naval espagnol Navantia « en attendant la reprise des relations diplomatiques » entre les deux pays. Mais des sources du constructeur ont apporté un démenti : « la construction du navire commencera l’année prochaine au chantier naval de San Fernando ».

C’est Info Defensa que des sources du constructeur naval espagnol Navantia, ayant requis l’anonymat, ont choisi pour apporter un démenti sur le supposé gel du contrat signé en janvier dernier entre le Maroc et l’espagnol Navantia pour la construction d’un patrouilleur. Selon le site spécialisé dans les questions militaires, Navantia a confirmé que le contrat avec le Marc pour la construction d’un patrouilleur de la Marine royale marocaine commandé par le Maroc se poursuit comme convenu.

« Les travaux d’ingénierie se poursuivent actuellement sans heurts et que des appels d’offres ont également été approuvés pour l’achat de matériel dans les phases et les délais établis. Le patrouilleur, selon le calendrier établi par Navantia, commencera à être construit l’année prochaine au chantier naval de San Fernando (Cadix), un centre où est en cours de réalisation également la cinquième corvette de l’Arabie saoudite », précisent en exclusivité à Infodefensa.com des sources de l’entreprise publique espagnole.

Lire aussi | Emploi « Awrach ». 125.000 bénéficiaires en 2022 et à partir de janvier prochain

Selon le site espagnol spécialisé, le navire commandé par le Maroc sera très similaire aux navires de surveillance côtière, construits pour la marine vénézuélienne au début de ce siècle, également dans le chantier naval de San Fernando. Ces types de navires sont préparés pour effectuer diverses opérations côtières : protection et surveillance, contrôle du trafic maritime, un soutien logistique par le biais de fournitures et de personnel, opérations de recherche et de sauvetage, interdiction maritime, défense de surface et guerre électronique passive.

Ce n’est pas la première fois que le constructeur naval espagnol signe un contrat avec le Maroc, selon Infodefensa. L’ancienne Compagnie nationale de Bazán (aujourd’hui Navantia) a livré la corvette Lieutenant-colonel Errahmani (F-501) pour la Marine royale marocaine en 1982. Le patrouilleur à haute altitude, en service depuis 1983, a été construit dans les installations de Ferrol et fait partie de la classe Discovered. Au début de cette décennie, ajoute le site, Bazán a construit quatre autres patrouilleurs de classe Lagaza pour la marine marocaine à San Fernando (Cadix), qui sont également toujours en activité.